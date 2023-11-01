«نيرون».. «الوثائقية» تكشف جانبا من سيرة الإمبراطور المثير للجدل في نوفمبر

أعلنت قناة الوثائقية، عرض الفيلم الوثائقي الجديد الذي يحمل اسم نيرون، الذي تقدمه على جزءين خلال شهر نوفمبر الجاري 2023.

فيلم نيرون على قناة الوثائقية

ويرصد الفيلم الذي يعرض على قناة الوثائقية، روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا في محاولة للوصول إلى الحقيقة، ويوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير نيرون.

تساؤلات مهمة

ويحاول الفيلم الوثائقي المرتقب عرضه، الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها «هل حرق العاصمة روما بالفعل؟، وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟».