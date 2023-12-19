«الرعاية الصحية» بأسوان تنظم حملة طبية للكشف على زوار دير الأنبا هدرا

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة فحص طبي للمواطنين الوافدين في إطار الاحتفالات السنوية التي ينظمها دير الأنبا هدرا وبإشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

وتضمنت الحملة فرقًا طبية قدمت خدمات طبية متنوعة للمواطنين، بما في ذلك فحوصات أمراض السكر والضغط والأمراض الباطنة إضافة إلى لقاءات توعوية للتعريف بأهمية الفحص الدوري للأمراض المزمنة وتعريف الناس بالهيئة الصحية، والخدمات التي تقدمها وكيفية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

فحوصات طبية تضمنت فحوصات طبية

من جهتها أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات بأسوان، أن القافلة تضمت فريقًا طبيًا متخصصًا في أمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى فريق توعوي لتقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للمواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

من جانبه، صرح الدكتور إيهاب حنفي بأن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في جميع أنحاء محافظة أسوان، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة وتزامنت هذه الفعالية مع الاحتفالات السنوية بدير الأنبا هدرا.

تحسين الخدمات الصحية

وعبر المواطنون عن سعادتهم بتنظيم القافلة الطبية وأكدوا أن هذه الأنشطة ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي الصحي.