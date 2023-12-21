«الرعاية الصحية» تبحث سبل التعاون مع شركة عالمية في علاج أمراض وأورام الدم

استقبل الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وفدا من شركة أبڤي AbbVie، لعقد اتفاقية توأمة فيما يخص علاج أمراض وأورام الدم، وأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية في علاج أمراض الدم، بصفة عامة، وبما يدعم تناقل الخبرات، وتبادل المعرفة في مجال الأدوية البيولوجية.

بحث آليات التعاون

تناول اللقاء بحث آليات التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وكيفية الشراكة مع AbbVie، بما يضمن تعزيز القطاع الصحي المصري بشكل عام وهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

تبني ودعم الشراكة مع القطاع الخاص

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الرعاية الصحية القائم على تبني ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تُعد الشراكة مع القطاع الخاص أحد الأدوات المهمة التي يجب النظر إليها، لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم نموذج لشراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والحكومي.

شهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمشرف العام على شؤون الإمداد بالهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.