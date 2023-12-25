ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالأسواق السوداء في بورسعيد

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد اليوم، من ضبط سيارة استولت على حصة طن دقيق مُدعم، من حصص كانت مقررة للمخابز، بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد للتصرف بها، وبيعها في السوق السوداء.

حملة تفقدية للرقابة التموينية

وأعلن محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، أن حملة تفقدية للرقابة التموينية تمكنت من ضبط سيارة محملة بحصة دقيق مدعم مقررة للمخابز للتصرف بها، وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح أن الحملات التموينية تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضبط الأسواق ومطاردة المحتكرين والمتلاعبين وأصحاب السوق السوداء.

ضبط طن دقيق

وأوضح أن حملة تفقدية تحت إشراف محمد حلمي وكيل مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد فهمي مدير الرقابة وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، حيث تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل توزع حصص الدقيق المٌدعم على المخابز التموينية، استولت على كمية تقدر بطن.

دقيق استخراج 87.5% بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعهد، طبقا لأحكام القانون من مديرية التموين.

ووجه وكيل تموين بورسعيد المواطنين، بتسجيل شكواهم من خلال إحدي قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وهى الاتصال بمركز تلقي المكالمات.