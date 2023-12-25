«الري»: زراعة 325 ألف فدان قصب بالتنقيط لترشيد المياه وتعظيم العائد

أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنَّه يتمّ التوسع للتحول لنظم الري الحديث اعتماداً على أسانيد علمية تراعي جميع عناصر المنظومة المائية، موضحًا أنَّ عملية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث قامت الوزارة بوضع استراتيجية ذات أولويات محددة، لتُعطي الأولوية للأراضي الصحراوية.

استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الصحراوية

أكّد ضرورة استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الصحراوية طبقاً للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

أشارت إلى أن الوزارة تقوم بالتحول لزراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.

تابع أنَّه تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، لتتضمن أعمال التطوير تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط وتطوير المساقي الخاصة بالمنطقة التجريبية.

استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة

ولفت إلى أنَّ ذلك يتم من خلال تحويل المياه في مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلاً عن إنشاء روابط لمستخدمي المياه على تلك المساقي للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لاستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقاً.