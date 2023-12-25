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ضبط مخدرات بمليوني جنيه بحوزة عاطلين في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
02:53 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

عاطلَين، وبحوزتهما 130 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 16 كيلو جرام - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

عاطل، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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