من «كاهن الإسكندرية» لـ«طالبة المنصورة».. أسرع 4 قضايا صدر فيها الحكم بالإعدام

جرائم شنيعة هزت الرأي العام، دفعت رؤساء المحاكم الحسم واتخاذ القرار المناسب في هذه القضايا، بعد اكتمال أركان الجريمة وسماع أقوال المتهمين، إذ صدر قرار الحكم بالإعدام على مرتكبي الجرائم استحقاقا عما فعلوه، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز القضايا التي هزت الرأي العام ضمن أسرع قرارات الحكم بالإعدام.

طالبة المنصورة «نيرة»

كان أسرع تلك القضايا، هي قضية نيرة أشرف التي عرفت إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها المدعو محمد عادل أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، يوم الاثنين الماضي 20 يونيو الجاري، وأصدرت النيابة العامة قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الجريمة، وبمرور 8 أيام على الواقعة صدر القرار بإحالة أوراق القاتل إلى المفتي، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بحكم الإعدام.

كاهن الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، كانت قد شهدت المحافظة جريمة بشعة تجرد صاحبها من مشاعر الرحمة والإنسانية، وذلك في نهار شهر رمضان الماضي، وهي مقتل القمص أرسانيوس وديد أحد كهنة كنيسة محرم بك، على يد المدعو «نهرو» والتي اعتبرتها محكمة جنايات الإسكندرية جريمة إرهابية، لذلك بعد انعقاد جلستين فقط، صدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم في الجلسة الثالثة.

سفاح الإسماعلية

ومن الإسكندرية إلى الإسماعلية، الجريمة التي أدمت قلوب الأهالي بعد أن ارتكبها المدعو عبد الرحمن نظمي المعروف إعلاميا بـ«سفاح الإسماعلية»، بحق صديقه وقطع رأسه وأخذ يجوب بها في الشوارع، في أواخر أكتوبر من العام الماضي، بعد صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمرت محكمة جنايات الإسماعلية، بعد عقد جلستين فقط، بإعدام المتهم في الجلسة الثالثة، وذلك لمعاقبته عما نسب إليه.

مهندس الدقهلية

نعود من جديد لمحافظة الدقهلية، وقعت قضية شغلت الرأي العام بشكل كبير بعدما لقي مهندس مصرعه على يد صديقه غدرا في سبتمبر 2021، بعد أن استدرجه إلى أعلى كوبري جامعة المنصورة وألقي به في المياه، نظرا لأن المتهم كان مديون بمبلغ مالي 680 ألف جنيه، للمجني عليه ولا يقوي على سداده، ومن ثم أحيل المتهم «محمد أحمد» الذي يبلغ 32 عاما، بقتل صديقه المهندس «أحمد عاطف»، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمرت محكمة جنايات المنصورة، بعد 3 جلسات بإعدام المتهم.