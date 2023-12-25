رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«القاهرة الإخبارية»: بوتين أعطى أوامر بزيادة إنتاج الأسلحة

كتب:

نرمين عفيفي
03:39 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
روسيا

روسيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من روسيا، إنّ أبرز السيناريوهات التي كانت موسكو تعول عليها قبل بدء العملية العسكرية ولانتصارها على الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية هو عامل الاستنزاف والإرهاق الذي سيصيب الدول الغربية.

وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية أعطى الأوامر للمؤسسات الصناعية الروسية بضرورة زيادة إنتاج الأسلحة حتى أن ديميتري ميدفيدف تحدث عن أن المؤسسات الصناعية الروسية لا تتوقف وتعمل على مدار الساعة.

اقرأ المزيد:

خلاف بين روسيا وأمريكا بشأن قطاع غزة.. ماذا حدث داخل مجلس الأمن؟

تفاصيل موافقة مجلس الأمن على قرار وصول المساعدات لغزة.. روسيا وأمريكا تمتنعان

مندوب روسيا: الولايات المتحدة أضافت نقطة خطيرة في قرار مجلس الأمن بشأن غزة

بشير عبد الفتاح: أفريقيا تفضل الاستقلال السياسي وترحب بالتعاون مع روسيا والصين
بقلم نرمين عفيفي