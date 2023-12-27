فنانات أصبحن أمهات في 2023.. أبرزهن إيمي سمير غانم وجوري بكر

شهد العام 2023، العديد من المواليد الحديثة داخل الوسط الفني، فقد رُزق بعض الفنانين، بمولود جديد، وظهر ذلك من خلال مشاركتهم الصور والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

شام الذهبي

وآخر من انجب هذا العام حتى الآن، شام الذهبي، نجلة الفنانة أصالة، التي استقبلت أول ابنة لها في 24 من ديسمبر الجاري، وأطلقت عليها اسم جيهان، وكشفت عن ذلك الأمر الفنانة أصالة ومن خلال منشور على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت على المنشور، قائلة: «الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، ادعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة، هي وكل أولاد العالمين أمين».

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

أنجبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجة الفنان حسن الرداد، مولودها الأول مع بداية عام 2023، وذلك في الثاني من يناير الماضي، وأطلقت عليه اسم فادي، بينما علق «حسن» قائلا: «الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله».

حمو بيكا

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إنجاب ابنته تاج وذلك في 7 نوفمبر الماضي، كما أنه احتفل بمرور أسبوع من إنجابها داخل إحدى قاعات الأفراح، فيما شاركه هذا الاحتفال العدد من الأقارب والأصدقاء والفنانين.

أمير شاهين

احتفل أمير شاهين بمولدته، التي أطلق عليها اسم مريم من زوجته منة جاب الله، في شهر مايو الماضي، وذلك بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات وكشف ذلك من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «أهلا وسهلا يا طفلتي مريم، ما شاء الله، الله أكبر».

أحمد سعد وعلياء بسيوني

رُزق الفنان أحمد سعد بمولدته الثانية مريم، وذلك بعد عام من إنجابه ابنته الأولى عليا، في شهر يوليو الماضي، إذ نشر على حسابه الشخصي بموقع «انستجرام» مقطع فيديو وهو يحملها وعلّق عليه: «الحمد لله رزقني الله بمريم أحمد سعد، اللهم نزَّه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقها حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربها إلى حبك، اللهم اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرب إليك فقربته، وسألك فأجبته إنك علي كل شيء قدير».

جوري بكر

أعلنت الفنانة جوري بكر عن إنجابها مولودها الأول في شهر سبتمبر الماضي، الذي أطلقت عليه اسم سليم، وكشفت ذلك من خلال «ستوري» نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ريهام حجاج

أعلن رجل الأعمال محمد حلاوة، إنجاب زوجته الفنانة ريهام حجاج لتوأم، وذلك في شهر يونيو الماضي، كما أطلقا عليهم اسما «جميلة ويوسف»، وكشف «حلاوة» ذلك من خلال «ستوري» نشره على حسابه على «انستجرام»، وعلق: «حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي ونور عنيا، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة».