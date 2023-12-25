علاقة العيش والسكر بالإصابة بكورونا.. طبيب يوضح

تعزيز المناعة من المتطلبات المهمة، التي نعتمد عليها بشكل أساسي لمقاومة الفيروسات المنتشرة في الشتاء، خاصة إذا تعلق الأمر بمتحورات كورونا التي تهدد الجهاز المناعي مباشرة، عبر اتباع مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة به.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بعدما خرج طبيب بتصريحات تشير إلى أن تناول العيش والسكريات، يساهم في نشاط الفيروسات التنفسية، ومنها كورنا ومتحوراته الجديدة، ما فتح الباب للبحث عن حقيقة تلك التصريحات.

تحذير من تناول السكريات والخبز

قدم ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، في تصريحات تليفزيونية، بعض النصائح الضرورية للوقاية من الإصابة بالعدوى التنفسية، كالعمل على تهوية المنزل جيدًا، لإعطاء فرصة للرئتين لتجديد الهواء.

وأكد «الجارحي» ضرورة العمل قدر الإمكان على تقليل تناول السكريات، لأنها تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكذلك «العيش» لأنه يعمل على إصابة المعدة ببعض المشكلات، قائلًا: «لو يجرب بس الشخص أنه مياكلش عيش لمدة شهر، هيلاقي أن السكر بيقل وهيقدر ينزّل من وزنه، ويحاول يقلل من السكر في المشروبات بشكل تدريجي، لأن الفيروس بينشط من تناول السكريات».

هل تقليل الخبز والسكريات يحمي من كورونا؟

ونفى الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، ما تردد عن أن تقليل السكريات والخبز إحدى الطرق لمواجهة متحور كورونا الجديد، قائلا: «لا توجد علاقة بين تقليل العيش والسكريات في مواجهة المتحور الجديد، ربما يقصد أن السكريات تعمل على زيادة نمو الفطريات، لكن ذلك ليس أمرًا طبيًا على الإطلاق».

وفقًا لـ«الحداد» الذي أكد أنه من الأجدر العمل على تعزيز المناعة، باتباع 6 طرق فعالة، وهي على النحو التالي:

- تناول الغذاء البروتيني قليل الدسم والسكر.

- ممارسة الرياضة.

- البعد عن التدخين.

- النوم.

- أخذ قسط من الراحة لا يقل عن 7 ساعات يوميًا.

- البعد عن التوتر.

عادات صحية لتعزيز مناعة الجسم

وهناك عادات صحية وغذائية، يجب اتباعها لتقوية الاستجابة المناعية الذاتية، لضمان عمل الجهاز المناعي بشكل طبيعي وآمن، يقلل من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية، لذا أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة اتباع عدد من العادات الصحية لتقوية المناعة.

من أهم العادات الصحية الواجب مراعاتها لتعزيز جهازك المناعي، الاهتمام بالنظافة الشخصية، باعتبارها أمر ضروريًا لا غنى عنه، لتجنب الإصابة بالأمراض، والحرص دومًا على تناول الفواكه والخضراوات باعتبارها مصادر طبعيية تساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، بخلاف الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء كمامات واستخدام الكحول وتجنب الأماكن المزدحمة.