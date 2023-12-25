أتوبيس «النصر للسيارات» يبدأ العمل تجريبيا في العاصمة الإدارية

سلّمت شركة النصر لصناعة السيارات أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة لشركة "إكتا" المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية، تمهيدًا لإبرام اتفاق بين الشركتين لتوريد إجمالي الكمية التي تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعي في نطاق العاصمة الإدارية.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية، وإحلال المنتج المحلي وتنفيذا لاتفاق التعاون بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام.

مبيعات شركة النصر لصناعة السيارات

حققت شركة النصر لصناعة السيارات إجمالي مبيعات، خلال الشهر الماضي، ما يقرب من 35 مليون جنيه مقابل توريد أتوبيسات سياحية وميني باصات لصالح بعض الشركات، وتستعد الشركة لإبرام عدد من الاتفاقات لتصنيع عدد 50 أتوبيس و10 ميني باص، إضافة إلى 20 ميني باص أخرى لصالح إحدى الجهات وجميعها مركبات صديقة للبيئة وتبلغ نسبة المكون المحلى بها ما يزيد على 60%.

جاء ذلك في إطار التوجه نحو التحول لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، والحرص على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي خاصة الأتوبيس الصديق للبيئة والذي تم إنتاجه وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6).

استمرار خطة تطوير الشركات التابعة

أوضح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة الأمر الذى انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري، مشيرا أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في ابرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.

أكد الدكتور عصمت أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.