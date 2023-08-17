أكرم الشافعي يفوز بمنصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

نجح أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت، اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمقعد منصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، خلفا للمهندس إبراهيم العربي، وذلك عن الفترة 2023-2027.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، لتوليه منصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة 2023-2027.

وتضمن المجلس بالكامل بالتزكية، أحمد الوكيل، رئيسا، الدكتور هاني محمود، نائب أول، عمرو أبوالعيون، نائب ثان، المهندس محمد سعدة، سكرتير عام، الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق، وأكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد.