خبير اقتصادي: سندات الروبية تفتح باب التبادل التجاري بين مصر والهند

قال محمد البنا الخبير الاقتصادي إن مصر تسعي إلى التنوع في محفظة السندات الحكومية المصرية من حيث العملات ومصدر الإقراض وآجال الاستحقاق والفائدة مما يدعم المركز المالي للاقتصاد المصري كما أن إصدار سندات بعملة أجنبية مثل الروبية الهندية يسهم في فتح مجالاً للمعاملات التجارية والاقتصادية مع بلد نامية مثل الهند التي تحقق أعلي معدل نمو اقتصادي في الوقت الحالي.

أهمية التبادل التجاري بين مصر والهند

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند يفتح أسواقا واسعة للمعاملات التجارية سواء من حيث الاستيراد أو التصدير على وجه الخصوص كما أن إصدار تلك السندات يوفر نقدا أجنبيا بالروبية مما يسهم دعم المعاملات التجارية بين المستوردين المصريين والمصدرين الهنود.

أهمية إتمام صفقات مع الهند

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الطلب على الدولار والتوجه إلى دول أخرى بغرض عقد صفقات تبادل تجاري ثنائي من أجل استخدام العملات الوطنية في إتمام تلك الصفقات بعيداً عن السوق المالي للصرف الأجنبي مما يخفف الضغط على العملة الوطنية المصرية ويدعم المعاملات الثنائية بين مصر والهند ليس فقط في مجال صفقات تجارة السلع والخدمات بل تشمل هذه الصفقات المعاملات المالية مع الهند.