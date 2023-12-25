ضبط 20 محضرا في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنّنا نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وفقاً للإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أنّه يتم شن حملات دورية؛ لرفع وإزالة المرافق والتعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية.

التعدي على الشارع العام

وأكد ضرورة التصدي لانتشار الإشغالات والتعدي على الشوارع، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين، والتي تسبب في إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، وانتشار المخلفات والقمامة بكل الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، والتعدي على حرم الطريق.

رفع الإشغالات في أسيوط

وأوضح محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه شن حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحلات التجارية بعدد من شوارع مدينة ديروط، ما أسفر عن تحرير 20 محضرا متنوعا بين إشغال طريق وإعلان دون ترخيص وإعلانات وإنذار محلات دون ترخيص وبائع متجول، وغلق إداري وإدارة منشأة دون ترخيص وغيرها.