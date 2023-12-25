الاتحاد الرياضي للشركات ينظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد بمناسبة العيد القومي

نظم الاتحاد العام الرياضي للشركات، مهرجانًا رياضيًا في ألعاب تنس الطاولة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية للصالات، وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة، بورسعيد وجلاء العدوان الثلاثي على مصر، التي تحتفل بها سنويًا يوم 23 ديسمبر.

المدينة الرياضية ببورسعيد

أقيم الاحتفال في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحي الزهور بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ودكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات وسكرتير اتحاد الشركات المصري، واللواء أشرف عمارة سكرتير منطقة الإسماعيلية، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

فوز كابسي بكأس السلة

وأكد دكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد أن نتائج الفرق قد أسفرت عن فوز فريق كابسي بكأس كرة السلة بعد تغلبه علي فريق المصالح الحكومية للشباب والرياضة، بينما فاز فريق تنس الطاولة لحاويات بورسعيد علي الشباب والرياضة وفي كرة القدم للصالات فاز فريق الرباط علي المصالح الحكومية بضربات الجزاء.

توزيع الكؤوس على الفائزين

وفي نهاية المسابقة قام اللواء عادل الغضبان ودكتور أحمد إسماعيل، بتوزيع الجوائز والكؤوس والميداليات، على الفرق الفائزة