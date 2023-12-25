في ذكرى ميلاد الراحلة ناهد فريد شوقي.. كيف كانت علاقتها بابنتها؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا هذا العام يوم 5 من شهر ديسمبر الجالي، وذلك عن عمر ناهز 73 عاماً، بعدما قدمت لنا العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

عائلة الراحلة ناهد فريد شوقي

ترجع المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي إلى عائلة فنية كبيرة، حيث إن والدها الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتها هدى سلطان، كما أن شقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقي وابنتها الممثلة ناهد السباعي ونجلها المخرج محمد السباعي زوج الممثلة آية سماحة، وزوجها المخرج مدحت السباعي، كما تمتد العائلة أيضاً إلى نجلها الراحل فريد المرشدي الذي تزوج من سوسن بدر وداليا البحيري وأنجب من داليا ابنته قسمت.

علاقة الراحلة ناهد فريد شوقي بابنتها ناهد السباعي

كانت العلاقة بين ناهد فريد شوقي وابنتها قد تصل إلى علاقة الأصدقاء حيث كانت المنتجة الراحلة ترافق ابنتها دائماً في جميع المهرجانات، وكما أنها كانت تظهر معها في معظم الصور التي تنشرها ناهد على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تحرص دائماً على ظهور والدتها في أحسن صورة، ونشرت ناهد صورة أثناء تكريم والدتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة أثناء تكريمها وكشفت عن مدى سعادتها وفخرها بوالدتها.

وفاة الراحلة ناهد فريد شوقي

توفيت ناهد فريد شوقي يوم 5 ديسمبر 2023، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأعلنت ذلك زوجة ابنها آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما نشرت ابنتها ناهد السباعي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بوست نعت من خلاله والدتها.