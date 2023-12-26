أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-12-2023.. اعرف الكيلو بكام

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، في الأسواق وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية، 60 جنيها بدلا من 62 جنيها، على أنّ تصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغ أسعار الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم، 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، استقرارا أيضا في الأسعار إذ وصلت إلى 70 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و95 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانية بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.