هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت 23-12-2023 في الأسواق

https://www.elwatannews.com/news/details/7030228 التراجع جنيه واحد مش تلاتة وفق المنشور عندنا امبارح

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت23-12-2023 في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق بقيمة 4 جنيهات فقط للكيلو وتباع في المزرعة بـ57 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك بـ63 جنيهًا، مقارنة بالأسعار خلال الإسبوع الماضي

أسعار الدواجن البيضاء

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، وبحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت أدنى مستوى، بسبب جودة المنتج وسلامته من الأمراض، ما يؤكد استمرار زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى خفض قيمة الأعلاف.

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن الفراخ البيضاء اليوم السبت23-12-2023 في الأسواق المصرية، وبورصة الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر 63 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم، نحو 109 جنيهات في المزارع، قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار أمس 110 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ112 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و91 جنيها للكيلو جرام بتراجع 4 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم، 18 جنيهًا.