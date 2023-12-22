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تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. «اعرف الكيلو بكام؟»

كتب:

مارينا رؤوف
07:26 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الدواجن

الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، انخفاضَا في الأسعار وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، بالنسبة لجميع الأنواع؛ إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية، 60 جنيهًا، على أنّ تصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيهًا، حسب المنطقة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ60 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم، 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، انخفاضًا أيضًا؛ إذ وصلت إلى 75 جنيهًا في المزارع بدلًا من 77 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.