أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، في الأسواق، وفقما أعلنته بورصة الدواجن في جميع الأنواع؛ إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 61 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 65 و75 جنيها، حسب المنطقة، فكل منطقة تختلف عن الأخرى.

أسعار الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بـ61 جنيها للكيلو في تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

سعر الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر الفراخ البلدي اليوم إلى 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا ايضا؛ إذ وصلت إلى 77 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.