 جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي المعدل.. اعرف ترتيب المواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي المعدل للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة) على أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات والـICT.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وفقاً للقرار الوزاري بشأن التقييم المتعلم لصفوف «الرابع والخامس والسادس» عن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث إن:-

- اللون الأزرق يوضح أنَّ المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من (85 إلى 100).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من (65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من (5 لأقل من 65).

- اللون الأحمر يوضح أنَّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).