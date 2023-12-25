محمد هنيدي ضيف «سولد أوت» الجمعة المقبل

يحل محمد هنيدي ضيفًا على برنامج «سولد أوت» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، الجمعة المقبل على قناة CBC.

يتحدث محمد هنيدي خلال الحوار عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل أحمد زكي وعادل إمام وكذلك علاقته مع باقي أبناء جيله أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومنى زكي وحقيقة تقديم جزء ثان من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

كما يكشف عن كواليس أهم وأشهر أفلامه والمحطات السينمائية البارزة في مشواره، ويتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز.

ويجيب محمد هنيدي خلال الحلقة على أسئلة الجمهور وكذلك يكشف عن أحلامه وطموحاته مع نهاية 2023 وبداية سنة جديدة.

برنامج سولد أوت كامل العدد، يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساء.