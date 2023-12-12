محمد هنيدي يكشف كواليس لقائه مع الإعلامي محمود سعد في «Sold Out»

تحدث الفنان محمد هنيدي عن كواليس لقائه مع الاعلامي محمود سعد، خلال استضافته فى برنامج «Sold Out»، التى شهدت حضورا مكثفا، رافعًا شعار «كامل العدد»، وانطلقت فى 5 ديسمبر الجاري، على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية.

وكشف «هنيدى» كواليس اللقاء من خلال مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لبرنامج «Sold Out» عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مشيدًا خلاله بلقائه مع الاعلامى محمود سعد وعودته القوية للشاشة، قائلا : «أنا مبسوط باللقاء ده علشان عودة الأستاذ محمود سعد ومش محتاج نتكلم عليه وانت بتعمل معا ه الحوار بتحس ان فيه قيمة».

محمد هنيدى يتحدث عن لقائه مع الجمهور

وتابع : «أنا مبسوط علشان أنا مع الجمهور وعلى مسرح الجامعة الأمريكية وما أدراك ما الجامعة الأمريكية، وكمان بقالى كتير موقفتش على خشبة المسرح وفجأة كنت مع الجمهور وكانت ليلة متعة».

أحداث فيلم مرعي البريمو

وكانت آخر أعمال محمد هنيدي، فيلم «مرعي البريمو»، الذي نافس به في موسم أفلام الصيف لهذا العام، وشارك في بطولته غادة عادل، أحمد بدير، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل، وكانت تدور أحداثه فى إطار كوميدي.