لربط المناهج بالآثار.. دورات تدريبية لطلاب المدراس والجامعات بالمتحف المصري

أعلن المتحف المصري بالتحرير، إتاحة فرصة تدريب عملي لطلاب المدارس والجامعات وتقديم الورش الفنية المتنوعة التي تستهدف عدد من الفئات العمرية المختلفة، لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة اقتراب موعد الامتحانات.

برامج تعليمية متنوعة

وأضاف المتحف في بيان صحفي اليوم، أن القسم التعليمي بالمتحف نظم أيضا برامج تعليمية متنوعة شارك بها طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من المدارس المختلفة بجانب الزيارات الأسرية، وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ضمن التدريب العملي لتنفيذ ورش فنية لطلاب المدارس لتصميم أعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم.

إلقاء الضوء على الرسم والتلوين والطباعة

وأشار متحف التحرير، إلى أن تلك الورش شملت شرح متخصص وإلقاء الضوء على الرسم والتلوين والطباعة على القماش وصناعة النسيج في مصر القديمة، والعناصر الفنية المنفذة على النسيج، بجانب النحت على الجبس لأعمال فنية مستوحاة من مصر القديمة، وأعمال من الورق والكرتون وتصميمات على الجلد من الفن المصري القديم وذلك من خلال مجموعات المتحف المصري.