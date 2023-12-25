«القومي للسكان»: تنفيذ 18 ألف زيارة منزلية للرائدات الريفيات بالإسماعيلية

قالت نشوي الطحاوي مقررة المجلس للسكان للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إن المجلس نفذ 18 ألف و750 زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة، من خلال الرائدات الريفيات.

وأضافت خلال اجتماعها مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم، أنه جرى تنفيذ 862 دورة تدريبية للسيدات وتيسير التدريب علي الحرف الصغيرة وتمويل 30 مشروعا للمرأة، ورفع مهارات النساء من خلال الرائدات الريفيات اللاتي يتبعن مديرية التضامن الاجتماعي.

واستعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق، مؤكدة علي بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي.

مبادرات وندوات توعية للسيدات في الإسماعيلية

وقالت الطحاوي، ‘نه في محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، جرى تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وزيارات للعيادات المتنقلة ودورات تدريبية للأطباء على الدورة الأساسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، فيما تم تنفيذ ندوات لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية وتوزيع مطبوعات خاصة ببرنامج تنظيم الأسرة وندوات لتوعية المراهقين بالنوادي ومراكز الشباب.

وتضمن محور التوعية تنفيذ دروس وندوات ولقاءات دينية وندوات بالمدارس ولقاءات تفاعلية للتوعية بمبادرات لا للزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث، وتنفيذ ورش عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة ودورات تدريبية لبعض الحِرف ومهارات الأعمال اليدوية ودورات تدريبية لريادة الأعمال والابتكار.

وفي محور التعليم، تم تنفيذ لقاءات وندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية وتنفيذ قوافل إعلامية بفصول محو الأمية، كما تم تنفيذ ندوات وورش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي ضمن مبادرة حياة كريمة.