محافظ الإسماعيلية: محاسبة المقصرين في تسهيل التعديات على الأراضي الزراعية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات التي تشنها المحافظة يومياً لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، تستهدف بشكل أساسي الحفاظ عليها وتوفير الأمن الغذائي، الذي يٌعتبر حقا أصيلا للأجيال المقبلة.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتابع يوميا بتقارير من جميع الوحدات المحلية والمراكز والقرى لإزالة التعديات بنطاق المحافظة للعمل على إزالتها أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بشارة: سنحاسب المقصرين والمتورطين في تسهيل التعديات

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه يجري محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، أو من يسمح بوجود أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون البدء في لإزالتها فورا.

وتابع:«الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وهناك فرق رصد متواجدة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية».

حملات مكبرة على مدار الأيام الماضية

ووجهت محافظة الإسماعيلية حملات مكبرة على مدار الأيام الماضية استهدفت القرى والمراكز نجحت في إزالة العديد من المنازل التي تم بناؤها بدون تصريح، وإزالة أي مخالفات وتعديات على الأراضي في المحافظة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.