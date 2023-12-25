أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد قاسم محمد دسوقي، كبير أخصائي رعاية الطلاب؛ للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر.

تكليف محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

حصل مدير عام رعاية الطلاب على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1994م، والتحق بالعمل في جامعة الأزهر في إدارة الجوالة، وتدرج في مناصب عدة حتى أصبح مديرًا لإدارة الجوالة بجامعة الأزهر.

حصل قاسم على دورات تدريبية عديدة بداية من دورة إعداد القادة الجوالين بالمخيم الدائم عام 1997، ودورة تدريبية في مجال رعاية الطلاب عام 2006، وحصل على برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة من مايو إلى يونيو 2022.

وشارك قاسم في جميع أنشطة وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية المتمثلة في أسبوع شباب الجامعات، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة الكشفية، والمعسكرات الطلابية، والزيارات والرحلات الطلابية بجمصة والإسكندرية وشرم الشيخ، إضافة إلى المشاركة في جميع أنشطة وزارة الشباب والرياضة، مثل: الدورات التدريبية التي ترعاها الجامعة لتدريب الطلاب بالتعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية ناصر العسكرية.

كما شارك قاسم في مختلف الندوات والمؤتمرات الوطنية، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى طلاب وطالبات جامعة الأزهر.