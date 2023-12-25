وزير الأوقاف: مليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين في الفرع الأول للمسابقة، والذي حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهو الطالب محمد شعبان جعفر.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على تويتر: «مليون تحية ومليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ابن كلية القرآن الكريم ومحافظة البحيرة الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر سعدت اليوم باستقباله بمكتبي وتهنئته بالفوز».

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكانت قد اشترطت المسابقة على ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون جنيه، والجائزة الثانية 500 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 250 ألف جنيه.

وتواصل فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إذ انطلقت اليوم اختبارات الفرع الأول والرابع، وسط منافسة بين المتسابقين من مختلف دول العالم.