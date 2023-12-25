«الأوقاف»: انعقاد مجلس الحديث اليوم لختم كتاب الموطأ للإمام مالك

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، يعقد مجلس الحديث الختامي لختم قراءة أحاديث كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس.

وتابعت: وستبدأ القراءة من كتاب الصدقة، باب: الترغيب في الصدقة، حتى نهاية الكتاب، وسينعقد المجلس الختامي بمشيئة الله تعالى بفندق جراند نايل تاور اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- الدكتور أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

2- الدكتور أحمد معبد عبدالكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

3- الدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه.

4- الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

5- الدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

6- الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.