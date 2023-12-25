أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف افتتاح مدرسة التلاوة ومركز إعداد القراء قريبا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأضاف «جمعة»، عبر صفحته الرسمية لوزير الأوقاف أنَّ خدمة للقرآن والسنة في يومين متتاليين الأوقاف تختم القرآن الكريم بقراءة ورش أمس الأحد ثم تختم قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك اليوم الاثنين.

مجلس حديث

ومن المقرر أنَّ تعقد الوزارة اليوم، مجلس الحديث الختامي لختم قراءة أحاديث كتاب: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، وستبدأ القراءة من كتاب الصدقة، باب: الترغيب في الصدقة، حتى نهاية الكتاب.

وسينعقد المجلس الختامي بأحد الفنادق اليوم في تمام الساعة 7 مساء، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- أ.د أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

2- أ.د أحمد معبد عبدالكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء.

3- أ.د صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه.

4- أ.د محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

5- أ.د.م محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

6- أ.د.م أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.