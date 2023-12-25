اليوم.. اختبارات الفرع الأول والرابع في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تتواصل فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إذ تنطلق اليوم اختبارات الفرع الأول والرابع، وسط منافسة بين المتسابقين من مختلف دول العالم.

يشارك في الفرع الأول، حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون جنيه، والجائزة الثانية 500 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 250 ألف جنيه.

وفي الفرع الرابع، يشارك حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 400 ألف جنيه، والجائزة الثانية 300 ألف جنيه.

تبلغ إجمالي المشاركين في هذه المسابقة أكثر من مائة متسابق من 64 دولة، مع محكمين من 9 دول، ويترقب الجميع إعلان نتائج المسابقة في ختام فعالياتها يوم 25 ديسمبر الجاري.