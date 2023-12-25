هل يمكن استخدام تطبيق إنستاباي خارج مصر؟.. إليك التفاصيل

يستخدم ملايين المصريين تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، الذي يوفر الوصول المباشر إلى جميع حسابات المستخدم البنكية وتحويل الأموال لحظياً 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول، إذ أن يتيح تحويلات الأموال 70,000 جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية، و120,000 جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد، و400,000 جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

هل يمكن استخدام تطبيق إنستاباي خارج مصر؟

ومن الأسئلة الشائعة بين المستخدمين، هل يمكن استخدام تطبيق إنستاباي خارج مصر؟ وهو ما يرد عليه «إنستاباي» عبر الموقع الرسمي له، إذ أن يمكن التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية.

كيفية التسجيل على تطبيق إنستاباي؟

وعن طريقة التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر، يتبع المستخدم خطوات التسجيل ثم التأكد أن رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم الهاتف المصري المسجل في البنك، حيث إنه يجب التأكد أن رقم التليفون المصري المسجَّل لدى البنك الخاص به يعمل من خارج مصر من أجل توجيه رسالة التأكيد منه من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي.

كما أن من الخطوات المهمة التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري أثناء التسجيل في تطبيق إنستاباي.

ويقوم المستخدم على عمل الرقم السري IPN PIN، وهو رقم سري خاص بالحساب على شبكة المدفوعات اللحظية مكون من 6 أرقام يتم تعيينه بواسطة العميل لكل حساب فور إضافة الحساب، ويستخدم الرقم السري للتصديق على جميع المعاملات التي تتم من خلال تطبيق إنستاباي.

البنوك المصرية المتوفرة على إنستاباي

ويضم تطبيق إنستاباي عددا من البنوك المصرية وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.​​