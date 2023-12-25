بعد أعمال التطوير.. تعرف على الخدمات المقدمة للسياح بهضبة الأهرامات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، يشتمل على مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

مكتب للاستعلامات وخدمة إنترنت Wi-Fi بهضبة الأهرامات

وأضاف وزيري، في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التى قام بها وزير السياحة والآثار اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، أن مشروع التطوير يضم أيضا عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.