«أنت أقوى من المخدرات».. ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، ندوة توعوية بعنوان «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حاضر بها الدكتور محمد مصطفى مدير السموم بالصندوق، والدكتورة مروة صبري مشرف عام الصندوق بمحافظة القليوبية، بحضور نهى صادق مديرة الصندوق بالمنوفية، والدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصطفى عادل القائم بعمل أمين الجامعة، وأحمد المراكبي مدير إدارة رعاية الطلاب.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنظيم برامج وحملات تثقيفية وتوعوية لحماية جميع منتسبيها من الوقوع في الإدمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب مخاطره، وحثهم على الابتعاد عن الإدمان وتوضيح مدى الأضرار الناجمة عنه.

أضرار الإدمان

وتناولت الندوة التعريف بأضرار الإدمان على الفرد نفسه والمجتمع المحيط به، والمراكز العلاجية المجانية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والخط الساخن 16023، والتعامل الضار مع الأدوية، والشائعات المغلوطة المرتبطة بالإدمان، واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب والإجابة على استفساراتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة الإدمان والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن تعاطي بعض أنواع المخدرات، مشيدا بجهود الدولة المصرية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

نشر الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة

وأضاف أن الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى الطلاب بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطى على الصحة العامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطرها بما يساهم في بناء طالب نافع للمجتمع والوطن، وحماية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية.