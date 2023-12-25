جامعة بنها الأهلية: لا شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم

أجرى الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية للكليات، يرافقه الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل النائب الأكاديمي، ومديري البرامج بالكليات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بكليات الجامعة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية ومجلس جامعة بنها الأهلية.

الالتزام بضوابط أداء الامتحانات

واطمئن الدكتور جمال سوسة، خلال الجولة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

انتظام سير الامتحانات في الكليات

وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

وخلال الجولة، حرص الدكتور جمال سوسة على الاستماع إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأوضح «سوسة»، عدم رصد أي معوقات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، مُشيرًا إلى أن الإمتحانات جميعها من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب، وتسير بصورة طبيعية دون رصد أى مشكلات، موجهًا الشكر لمجلس أمناء الجامعة لتقديمه الدعم الكامل والمستمر من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.