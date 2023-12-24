سمسم شهاب يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير: كلفني كتير.. وشكرا للنقيب

قال المطرب الشعبي سمسم شهاب، إنه تعافى من حادث السير الذي تعرض له منذ أيام، وذلك من خلال لايف بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف خلاله تفاصيل الحادث الذي تعرض له.

شهاب: شكرا لنقيب الموسيقيين

وقال شهاب إنه يوجه الشكر للفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الذي ظل معه على التليفون طيلة الليلة في المستشفى ويتابع الموقف في قسم الشرطة، بجانب وجود فتحي ابنه دائمًا معه طول اليوم.

الحادث كانت عواقبه مُكلفة للغاية

وأكد شهاب أن الحادث كانت عواقبه مُكلفة للغاية سواء على مستوى السيارة التي تعرضت للحادث، أو في المستشفى، خاصة وأنه لم يكن بمفرده، وكان معه عدد من الأصدقاء جميعهم تعرض للضرر الجسدي.