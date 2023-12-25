«المصري» ينتصر على «لافيينا» بهدف وحيد ويواصل المنافسة في بطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 17 عاما «الفئة العمرية 2006» بقيادة أحمد نبيه على مضيفه فريق لافيينا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين، بملعب منتجع الأسيوطي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الجمهورية، التي أدارها طاقم تحكيم متميز من منطقة القليوبية مكون من محمد عبد الحميد، عبد الرحمن محمد، أحمد طارق.

رصيد المصري 37 نقطة

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 37 والثلاثين مواصلا منافسته على صدارة المسابقة، بعدما سيطر على غالبية مجريات المباراة، خاصة خلال الشوط الأول، الذي خاضه الفريق بتصميم كبير على الفوز، ونجح عمرو عبد الصمد في ترجمة هذه السيطرة بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من السعيد العشري، واستطاع أحمد نبيه إدارة المباراة ببراعة على مدار شوطي المباراة خاصة في ظل الرياح الشديدة التي أثرت كثيرا على سير المباراة، وتألق خط دفاع المصري خلال الشوط الثاني للمباراة ومعهم الحارس فارس عجمي وكذلك إسلام رشدي لاعب الوسط ويمر الوقت دون جديد لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدف دون رد.

فريق المصري

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عمر فاروق، عمر عرفة، محمد أيمن، السعيد محمد لخط الظهر، أسلام رشدي، عمرو عبد الصمد "منيا"، السعيد العشري لخط الوسط، أحمد فؤاد الفار، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أدهم العشري، محمد نصر رضوان، مروان عبد الظاهر، إبراهيم علاء.