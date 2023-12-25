جامعة قناة السويس في المركز 23 عربيا والـ11 مصريا بالتصنيف العربي للجامعات

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعمل على مواكبة متطلبات أسواق العمل في المنطقة العربية، بإعداد جيل من الخريجين قادر على مواكبة التطور في مختلف المجالات.

وـضاف رئيس جامعة القناة، أن الجامعة حصلت على المركز 23 عربيا، و11 مصريا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات، الذي يهدف إلى تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن التصنيف يمكن الجامعات العربية من قيادة التطور العربي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات، جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

معايير تصنيف الجامعات العربية

وقال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس للبحث العلمي أن التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات ومعايير، أهمها جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف في بيان صحفي أن البحث العلمي، والإبداع والريادية والابتكار، تضيف للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق، يهدف لتشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات، وتشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليصل إلى اقتصاد المعرفة.

وقال "من الشروط الأساسية التي استوفتها الجامعات المدرجة في التصنيف أن تكون جامعات تعليمية وبحثية بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع".

وكان قد أطلق اتحاد الجامعات العربية النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وقال بيان رسمي لجامعة قناة السويس إن 208 جامعة عربية تقدمت للتصنيف هذا العام، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة، ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.