16 إجراء حكوميا لتطوير المنطقة الصناعية في شق الثعبان

تعد شق الثعبان بالقاهرة من المناطق التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، إذ وجهت القيادة السياسية بتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، والعمل على رفع كفاءة وتطوير المنطقة.

إجراءات تطوير المنطقة

ونستعرض فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وفق تقرير حكومي:

- إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بالمننطقة

- تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل المرور على المصانع والورش لضمان توافقها مع الإجراءات المتبعة

- معاينة 1372 مصنع وورشة بمنطقة شق الثعبان

- النظر في رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام

-إعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات من منتجات الرخام والجرانيت

- العمل على تقنين أوضاع تلك الورش وبالفعل تم تقنين وضع 71% منها

- العمل على رفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها من خلال أجهزة المحافظة

- رصف الطرق وتنسيق الموقع العام

- البدء في أعمال التطوير لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت

- منطقة شق الثعبان تضم 1372 مصنعا وورشة

- إنتاج الرخام والجرانيت في شق الثعبان 120 مليون متر مربع، بقيمة استثمار 2.3 مليار دولار

-الصادرات المحجرية نحو 85% بـ378 مليون دولار

- العمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، ومنها ارتفاع تكلفة المواد الخام

- رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة لتهيئة المقومات اللازمة للعمليات التصنيعية والتصديرية

- إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت

- إنشاء كسارة للاستفادة من المخلفات الصلبة من الكسر