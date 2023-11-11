نائب محافظ القاهرة: تطوير مدخل شق الثعبان وتطوير طرق المدينة الصناعية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية تخطو بخطى سريعة وتسابق الزمن فى تحقيق طفرة حضارية بالمدينة الصناعية بشق الثعبان، من خلال العمل على توفير وإمداد المنطقة بالخدمات والمرافق، ووضع اللمسات النهائية لخطة التطوير بمنطقة شق الثعبان.

متابعة خطة التطوير

وشددت نائب محافظ القاهرة، خلال جولة ميدانية بالمدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، على متابعة الاعمال واستمرار الحملات اليومية للوصول إلى تحقيق الخطة الموضوعة للمنطقة الصناعية طبقا للجدول الزمني.

زيادة المزروعات

وشملت الجولة تفقد مدخل مدينة شق الثعبان لمتابعة مداخل ومخارج المدينة من خلال معاينة احواض للمزروعات بالمدخل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة ووضع الاسجار التي تم زراعتها بالجزيرة الوسطى، وعلى جانبي الطريق بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما تفقدت نائب المحافظ، البلدورات والانترلوك ومنطقة اللاند سكيب إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة وأعمال الكهرباء، لخروج الاعمال بالمظهر الحضاري اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة .

كما تابعت نائب المحافظ، اللمسات النهائية لرفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال ألوان للدهانات موحدة وتصميمات للافتات، طبقا للتصميم المعتمد مع التوجيه المستمر برفع كفاءة النظافة، وإزالة الاتربة بصورة دورية مع رفع كفاءة قطعة الأرض لبناء مبنى للمستثمرين.

وشارك فى الجولة العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة.

يذكر، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطرق المؤديه للمصانع وحملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وأعمال التشجير والتجميل، تتم بالتنسيق مع حى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووزارة البيئة والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية.