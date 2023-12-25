دورات تدريب تنظمها وزارة العمل للتسويق الإلكتروني وتحسين فرص التوظيف

أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التكنولوجية المجانية للطلاب والخريجين بالمحافظات، عبر مديري مديريات العمل التابعة للوزارة، لتدريبهم على التسويق الإلكتروني وتحسين فرص العمل أمام الشباب الطموح.

توجيهات وزير العمل

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم، إن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، كانت واضحة لمديري مديريات وزارة العمل، وكلاء الوزارة بالمحافظات، بداية تنفيذ هذه الدورات بمحافظة المنيا، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية، بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، والتي سوف تستمر لمدة 22 يوما تدريبيا للشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الإلكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الإلكتروني في عصر التحول الرقمي، وتمنح الشباب الفرصة للاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحسين فرص عملهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تحسين فرص العمل

قالت ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الدورات التدريب المجانية، للتدريب على التسويق الإلكتروني، وتحسين فرص العمل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم.

وأضافت مدير المديرية أنها شهدت افتتاح الدورة بحضور أحمد مختار من برنامج الأغذية العالمي، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، كما قامت مدير المديرية بتفقد باقي الدورات التدريبية المنفذة بمركز التدريب المهني، مؤكدة على ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث.