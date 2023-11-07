وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر في الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر والشيخوخة والوقاية والعلاج، وذلك بقاعة المديرية.

وهدفت الندوة إلى التعريف بمرض الزهايمر وخطورته على وظائف التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية وأداء العاملين في مختلف الأنشطة، وتقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة.

وقدمت الدكتورة مروة عرابي مدير مستشفى جامعة قناة السويس، محاضرة عن مرض الزهايمر، حيث أوضحت أنه مرض عصبي تدريجي يؤثر على الذاكرة والتفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنَّ أهم عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر هي السن والتاريخ العائلي والجينات، كما تطرقت إلى الحديث حول مضاعفاته التي تؤثر على الوظائف الجسدية.

وأضافت مدير مستشفى جامعة قناة السويس أنَّ الاستمرار في الانشغال في أنشطة ذهنية واجتماعية يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وفي ختام الفعاليات، تمّ تقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة، والاستماع إلى آراء واستفسارات الحضور والمشاركين.