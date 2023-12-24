وزارة الشباب توفر فرص عمل بشركة شحن بمرتبات تبدأ من 12 ألف جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتوظيف الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

وفي إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة كبري في مجال الشحن والتوكيلات التجارية.

«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، حيث تطلب شركة الشحن الكبرى والتوكيلات التجارية، للتعيين على النحو والتفاصيل التالية:

1- سائقين درجه أولى.. سيارات نقل ثقيل « تريلات»

مكان العمل:

جميع محافظات الجمهورية

متطلبات الوظيفة:

• لا يشترط مؤهل

• السن: لا يزيد عن 50 عام

• السكن: جميع محافظات مصر

مميزات الوظيفة:

• مرتبات تنافسية تصل إلى 12000 جنيه.

• تأمين طبي خاص.

• تأمين اجتماعي وصحي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/43TZpwUZQz

للتقدم للوظيفة يرجى التواصل واتساب علي: 01069499909 / 01275181875