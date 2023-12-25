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شريف منير يروج لفيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك»: معادنا 3 يناير

كتب:

بسمة شطا
06:39 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك

حرص الفنان شريف منير على الترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ليه تعيشها لوحدك» وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام.

شريف منير يروج لفيلمه الجديد

وشارك شريف منير بوستر للكلب الذي ظهر معه ضمن أحداث فيلم «ليه تعيشها لوحدك» وعلقت عليه قائلة «آخر حد ممكن تفتكره يدخل حياتك.. يطلع أعز اصحابك، مين متحمس يشوفني أنا وليلو في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟، معادنا 3 يناير بجميع دور العرض، و 18 يناير بدور الخليج، نشوفكوا في السينمات!».

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج حسام الجوهري.

 

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بقلم بسمة شطا