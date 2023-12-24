حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سقوط أمطار نوة الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية منذ أيام وما زالت مستمرة حتى اليوم بل ومتوقع استمرارها غدا أيضا، الأمر الذي يتبعه تساؤل حول حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين في الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط نتيجة أمطار نوة الميلاد الحالية.

وقال مصدر مطلع بمحافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث إن الطقس في الإسكندرية لا يستدعي أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة غدا في مدارس الإسكندرية بنظاميها، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك حرصا على سلامة الطلاب في المدارس.

يأتي ذلك بعدما كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ورود توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة غدا على الإسكندرية، وهو ما لم يستدع أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في ظل إجراء الامتحانات العملية والمواد الإضافية خلال تلك الأيام لعدد من المراحل الدراسية.