أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا ومواعيدها.. 6 ساعات متواصلة

كشفت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا ومواعيدها، ضمن تقريرها الذي تصدره مساءا لتنبيه المواطنين لاختيار أماكن التحرك والمواعيد المناسبة تجنبا للسير في الأمطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا ومواعيدها بحسب التقرير الرسمي من غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، للتسهيل على المواطنين إذ أن هناك 6 ساعات تشهد أمطار، بالإضافة إلى 3 مناطق هم الأكثر تعرضا.

مواعيد أمطار الإسكندرية غداً.. 6 ساعات

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الأحد الموافق 24 ديسمبر أمطار تبدأ من فترة الفجر خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها بنسبة تصل إلى 40% لمدة 6 ساعات في الفترة 9 صباحا إلى 3 مساء.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا.. شرقا الأكثر عرضة

وفي خلال تلك التوقيتات المذكورة فإن أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا تكون في الأكثر على شرق المحافظة «المنتزه، أبوقير، حي شرق» لتكون متوسطة تغزر أحيانا.

فيما تشهد المناطق المتبقية في المحافظة سقوط أمطار متباينة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وهو ما تبعه نشر 186 سيارة ومعدة تابعين لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على تلك المناطق للتعامل مع الأمطار.