جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة والجيزة

أعلن مؤخرا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث حددت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر أن يبدأ يوم 17 يناير المقبل، وتضمن جدول الامتحان اليوم الأول الموافق الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وامتحان التربية الدينية، ويوم الخميس الموافق 18 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية وامتحان الكمبيوتر.

جدول امتحانات القاهرة

وتضمَّن جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية، ويوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية، ويوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء، ويوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الجيزة

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة يشمل، يوم الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية، ويوم الخميس الموافق 18 يناير مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأحد 21 يناير امتحان مادة الهندسة، ويوم الاثنين 22 يناير مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

وشمل جدول امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسى الأول 2024، يوم الثلاثاء 23 يناير امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية، ويوم الأربعاء 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية خاص بالسعيدية.