إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

وجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة، اليوم الاثنين، لإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق القري والمراكز، جرى رصدها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بشارة، في بيان، إنّ الحملة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 5 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، فيما تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بشارة: حملات يومية ومستمرة

وأضاف «بشارة» أنّ الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية.