محافظ الإسماعيلية يبحث سبل تشجيع المتسربين من التعليم على الالتحاق بمحو الأمية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن محور التعليم على رأس اهتماماته، وأنه يسعى دائمًا نحو الوصول بالمحافظة لمعدلات أعلى في نسب محو الأمية، عن طريق عدد من التوصيات.

تفعيل برنامج تكافل وكرامة

وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه مع مقررة المجلس القومي للسكان، أنه من أهم التوصيات الوصول للسيدات عن طريق برنامج تكافل وكرامة، وحصر أعدادهم وأماكن تواجدهم وإلحاقهم بفصول محو الأمية ومتابعتهم.

وقال بشارة إنه يشجع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية على فتح فصول للمراحل المتقدمة في التعليم، وتشجيع المتسربين على الالتحاق بفصول محو الأمية وتحديده، كشرط للحصول على العديد من المزايا والخاصة بالمشروعات الصغيرة ومعارض مديرية التضامن الاجتماعي.

وشهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض خطةِ المجلس خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى سبتمبر 2023 من العام الجاري.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونشوى الطحاوي مقررة المجلس القومي للسكان، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.