الفاصوليا والبصل والفراولة والموالح تتصدر محاصيل الإسماعيلية التصديرية

على مدار سنوات طويلة اشتهرت محافظة الإسماعيلية بزراعة المانجو، إلا أن الخريطة التصديرية لمحاصيل الإسماعيلية كشفت عن تميز المحافظة في العديد من المحاصيل الأخري منذ عدة سنوات غزت بها أسواق أوربا وأسواق الدول العربية.

وتصدرت الفاصوليا والفول السوداني والفراولة والبصل الأخضر والموالح قائمة الأنواع الأكثر تصديرا خلال الفترة الماضية، بعد إقبال الشركات على الاستثمار في زراعتها بنطاق أراضي الإسماعيلية.

مهندس زراعي: نوعية التربة في الإسماعيلية جيدة

وقال محمد إبراهيم، مهندس زراعي، إن نوعية التربة الرملية في الإسماعيلية هي سبب رئيسي في اعتماد شركات استثمارية زراعية كبرى في الاعتماد عليها في زراعة هذه المحاصيل.

وأضاف لـ«الوطن»، قائلا «تربة الإسماعيلية تتميز بأنها غير ملوثة وبكر لم يتم الزراعة فيها من قبل، وبالتالي مع أقل جهود وخدمة تموج الأرض بأفضل الأصناف وأفضل الأنواع المطابقة للمواصفات الأوربية وكذلك مواصفات الدول العربية».

وقال، إن محاصيل الفاصوليا والفلفل الأخضر والطماطم إلى جانب الفراولة والموالح والفول السوداني تربعت على عرش الصادرات من مصر، بسبب جودتها العالية، والتي تختلف عن أي منطقة أخرى في مصر أو الدول المجاورة.

مهندس زراعي: البصل الأخضر الأكثر طلبا

وقال المهندس أحمد حمد، المشرف على زراعة البصل الأخضر في منطقة القصاصين، إن عددا من الشركات بدأت زراعته قبل 14 عاما تقريبا، ومع تطور الزراعة، وإثبات جودة التربة في منطقة الدواويس والصالحية تربعت الإسماعيلية على عرش صادرات هذا المحصول سنويا، مشيرا إلى أن عمال محافظة الإسماعيلية ممن يعملون في زراعة البصل وحصاده اكتسبوا خبرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مما سهل وسرّع في عملية المصادر بشكل كبير.

وأضاف «حمد»، أن البصل الأخضر والفول السوداني من أكثر المحاصيل التصديرية التي لاقت رواجا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى جانب الموالح وبعض الخضروات والفاكهة التي يتم زراعتها على طريق أبو سلطان قرب مدينة فايد.

308 قيمة ملايين دولار صادرات الاسماعيلية في 10 أشهر

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن آخر الإحصائيات لإنتاج الإسماعيلية من الحاصلات الزراعية المصدرة منذ يناير 2023 حتى شهر أكتوبر الماضي سجلت 21.728 مليون طن من الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية، بقيمة 308.65 مليون دولار.

وقال المهندس السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن الاسماعيلية تتميز في تصدير البرتقال والفول السوداني والفراولة المجمدة والخضروات المجمدة والملوخية الخضراء والبصل الاخضر وعصير برتقال.

واضاف أن آخر الاحصائيات أشارت إلي أن أكثر الدول استيرادا من مصر إيطاليا وإسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت مشيرا إلي أن شهر أكتوبر الماضي شهد ارتفاع الكميات المصدرة والتي بلغت من الخضر 171،120 طن، بقيمة مالية تصل إلى 251095،7 دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالي 91,96 طن، بقيمة مالية تقارب 76348,74 دولار.